На другому етапі передбачена вакцинація військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вакцинуватися від коронавірусу разом з військовослужбовцями.

Читайте такожМеркель заявила, що в Німеччині почалася третя хвиля пандемії - ЗМІПро це повідомляється на сайті Офісу президента.

В ході обговорення початку вакцинації в Україні, Ляшко уточнив, що на другому етапі передбачена вакцинація військових.

Президент підтвердив готовність отримати щеплення разом з військовослужбовцями як Верховний Головнокомандувач.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Cьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: УНІАН