Лідери держав обговорили ситуацію в Україні та Німеччині, пов’язану з пандемією COVID-19.

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель попросив її сприяти у пришвидшенні отримання Україною вакцини від COVID-19.

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Як повідомляє прес-служба Офісу президента, на початку лідери привітали один одного з новорічними святами. Потім детально обговорили ситуацію в Україні та Німеччині, пов’язану з пандемією COVID-19 та постачанням вакцини від коронавірусу.

Зеленський попросив Меркель посприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України.

«Головним завданням зараз є захистити найбільш вразливі категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців. Поява сертифікованих вакцин дає нам всім надію», – зазначив глава держави.

Вакцина для України: що відомо

У лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжких хворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу.

На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року. За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

8 січня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

Згідно з планом імунізації населення від COVID-19, що затверджений МОЗ, протягом 2021-2022 років має бути охоплено вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).

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Автор: Костянтин Гончаров