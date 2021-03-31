Відтепер в Іспанії AstraZeneca будуть вакцинувати працівників критичної інфраструктури, старше 65 років.

Іспанія вирішила розширити використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Відтепер в країні будуть вакцинувати працівників критичної інфраструктури, старше 65 років.

Як пише Reuters, перед цим в Іспанії, як і в ряді інших країн, вакцину пропонували тільки людям 18-65 років - через те, що спершу було недостатньо інформації про її вплив на людей зі старших вікових груп.

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Як повідомляється, уряд таким чином вирішить проблему з "критичними працівниками" у віці від 65 років, оскільки вони не могли зробити щеплення препаратом AstraZeneca, але і не входили у вікові групи, для яких вже доступні вакцини компаній Pfizer-BioNTech і Moderna. Зараз в Іспанії цими препаратами вакцинують групу від 80 років, наступні на черзі - люди у віці від 70 років.

Також відомо, що в країні в цілому вже зробили 7,7 млн щеплень. Обидві дози вже отримали 2,6 млн осіб. В уряді сподіваються вакцинувати 70% дорослих осіб з 47 млн населення країни до кінця літа.

Вакцинація AstraZeneca: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко