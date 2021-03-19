Спеціалісти наголошують, що ризик померти від COVID-19 набагато вищий, ніж можливі потенційні ризики від проведення вакцинації препаратом AstraZeneca.

У Європі вирішили призупинити вакцинацію препаратом AstraZeneca через те, що серед прищеплених були зафіксовані випадки тромбозу та його ускладнення. Проте, ні в одному випадку прямий зв'язок зі щепленням не встановлено.

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Як пише РБК-Україна, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта розповів, що побічні ефекти і летальні результати фіксують у світі після різних вакцин. Але в медицині завжди треба зважувати, що бере верх - ризик чи користь. Більш того, "ковід" сам по собі призводить до порушень згортання крові і викликає тромбоз, зазначив інфекціоніст.

"Ризик померти від цього захворювання набагато вище, ніж можливі потенційні ризики від проведення вакцинації. Причому люди помирають не тільки в гострому періоді, а навіть через кілька місяців після того, як перехворіли, саме через тромбоз" - розповів він.

Член оперативного штабу МОЗ, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, своєю чергою, повідомив, що відсоток випадків тромбозу у Великобританії після уколу AstraZeneca навіть нижче, ніж після вакцини Pfizer.

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Вакцинація проти коронавірусу AstraZeneca: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко