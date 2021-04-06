Влада Данії вважає, що запровадження такого документа дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового та культурного життя.

Влада Данії з вівторка, 6 квітня, запровадила COVID-паспорти для відвідування громадських місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний портал охорони здоров'я Данії.

Отримати "ковід-паспорт" зможуть вакциновані особи. Також документ зможуть мати громадяни, які отримали негативний результат тесту на коронавірус. Однак, цей варіант діє лише протягом трьох днів.

Влада Данії вважає, що запровадження такого документа дозволить країні швидше повернутися до нормального ділового та культурного життя.

Відсьогодні COVID-паспорт потрібно пред'явити в перукарнях, тату-салонах, а також парках розваг. А з 21 квітня за його наявності дозволяється відвідування відкритих веранд ресторанів і кафе, а також музеїв, художніх галерей і бібліотек.

Крім того, з 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати ресторани й кафе в закритих приміщеннях, а також театри, кінотеатри й фітнес-центри.

А вже з 21 травня ковід-паспорт дозволити відвідувати спортивні заходи, криті приміщення у парках розваг, зоопарках, а також ігрові майданчики.

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Зазначається, що вимога щодо COVID-паспортів не поширюється на: дітей до 15 років; осіб, яким за медичними показаннями не слід проходити тест на COVID-19; осіб, яким не слід проходити тест на COVID-19 через фізичні або розумові вади.

Паспорти вакцинації: що відомо

Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.

Велика Британія планує почати "сертифікацію коронавірусного статусу" в намаганнях відновити масові заходи на кшталт концертів та спортивних подій.

29 березня у МОЗ України заявили, що паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.

Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не підтримує запровадження обов’язкових паспортів вакцинації для подорожей.

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Автор: Олександр Топчій