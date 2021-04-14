Ольга Голубовська вважає, що недоцільно вакцинувати тих людей, які вже перехворіли на коронавірус.

Щеплення AstraZeneca у дуже рідкісних випадках може викликати незвичайне важке явище - тромбоз.

Як пише лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на сторінці в Facebook, його викликають помилкові антитіла, які впливають на тромбоцити, викликаючи їх злипання. Через це збільшується кількість клітин в одних ділянках організму і зменшується в інших.

"Отже, у пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча. Тромбоцитарний фактор 4 розташований на поверхні тромбоцитів, і, зв'язуючись з гепарином, що призводить до утворення антитіл, що викликають їх активацію, агрегацію і руйнування. Синдром дуже схожий на добре відому гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ГІТ), яка діагностується і лікується аналогічно розвивається станом після вакцинації - введенням внутрішньовенних імуноглобулінів (ВВІГ) та антикоагулянтів", - пише Голубовська.

Читайте такожСтепанов прокоментував визнання тромбозу побічним ефектом вакцини AstraZeneca

За її словами, від вакцинації людей молодше, принаймні, 30 років, необхідно утриматися.

"Також потрібно розробити рекомендації для населення, на що звертати увагу, якщо виникне зміна самопочуття після вакцинації, особливо болі в кінцівках, животі, головний біль, запаморочення і т. д.", - додає Голубовська.

Лікар-інфекціоніст вважає, що недоцільно вакцинувати тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. За словами Голубовської, щеплення повинні робити пацієнти без імунітету до коронавірусу, ті, хто ним не хворів або перехворів більше ніж півроку тому.

"Як і раніше, я вважаю, що, тим більше в даних умовах, вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків. Всі неімунні, які не хворіли та давно перехворіли люди (понад 6 місяців) без антитіл повинні бути вакциновані", - сказала Голубовська.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій