Щеплення AstraZeneca у дуже рідкісних випадках може викликати незвичайне важке явище - тромбоз.
Як пише лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на сторінці в Facebook, його викликають помилкові антитіла, які впливають на тромбоцити, викликаючи їх злипання. Через це збільшується кількість клітин в одних ділянках організму і зменшується в інших.
"Отже, у пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча. Тромбоцитарний фактор 4 розташований на поверхні тромбоцитів, і, зв'язуючись з гепарином, що призводить до утворення антитіл, що викликають їх активацію, агрегацію і руйнування. Синдром дуже схожий на добре відому гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ГІТ), яка діагностується і лікується аналогічно розвивається станом після вакцинації - введенням внутрішньовенних імуноглобулінів (ВВІГ) та антикоагулянтів", - пише Голубовська.
Читайте такожСтепанов прокоментував визнання тромбозу побічним ефектом вакцини AstraZeneca
За її словами, від вакцинації людей молодше, принаймні, 30 років, необхідно утриматися.
"Також потрібно розробити рекомендації для населення, на що звертати увагу, якщо виникне зміна самопочуття після вакцинації, особливо болі в кінцівках, животі, головний біль, запаморочення і т. д.", - додає Голубовська.
Лікар-інфекціоніст вважає, що недоцільно вакцинувати тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. За словами Голубовської, щеплення повинні робити пацієнти без імунітету до коронавірусу, ті, хто ним не хворів або перехворів більше ніж півроку тому.
"Як і раніше, я вважаю, що, тим більше в даних умовах, вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків. Всі неімунні, які не хворіли та давно перехворіли люди (понад 6 місяців) без антитіл повинні бути вакциновані", - сказала Голубовська.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
- У середині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.
- 7 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило появу рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca. Зокрема, мова йде про випадки утворення тромбів разом з низьким рівнем тромбоцитів в крові. Однак в EMA відзначили, що переваг у препарату більше, ніж ризиків.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram