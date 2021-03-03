Ляшко висловив вдячність ЄС та ВООЗ за надану підтримку в боротьбі з коронавірусною хворобою.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляє, що Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року охопити 80% населення України щепленнями від COVID-19.

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Про це він сказав на спільному брифінгу з головою представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Частина брифінгу транслювалась на одному з українських інформаційних каналів.

Ляшко висловив вдячність Європейському Союзу та ВООЗ за надану підтримку Україні в боротьбі з коронавірусною хворобою.

«Ми можемо сказати, що така підтримка, яку ми на сьогодні маємо, надихає та до кінця року ми, як мінімум 80% нашого населення охопимо щепленнями», - зазначив головний санлікар.

Своєю чергою, голова представництва ВООЗ заявив, що представники організації спільними зусиллями співпрацюють в Україні у наданні підтримки в постачанні вакцин та проведенні щеплень від COVID-19.

«Команда ВООЗ разом спільно співпрацюємо з нашими друзями та солідарність у цій співпраці є ключовим елементом успіху у цій співпраці», - додав він.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня на Донбасі щеплення зробили президенту Володимиру Зеленському.

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Автор: Костянтин Гончаров