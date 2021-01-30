Вакцину від COVID-19 ніхто не завезе на український ринок, поки уряд цього не зробить.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко допустив початок масової вакцинації від коронавірусу вже за чотири місяці.

Це заступник міністра охорони здоров’я підтвердив в інтерв’ю BBC.

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При цьому він підтвердив, що в цьому випадку будуть також вакцинувати й тих громадян, хто вже перехворів на COVID-19.

«Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні. Вакцина передбачена для всіх українців. Вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде», – наголосив Ляшко.

Водночас за умов обмеженого доступу до вакцин МОЗ рекомендуватиме громадянам, коли точно відомо, що вони вже хворіли, відтягнути щеплення на 3-6 місяців.

Ляшко також відповів, коли вакцину від коронавірусу можна буде купити у вільному доступі.

«Я думаю, що це буде можливим не раніше другого півріччя 2021», – уточнив санлікар.

Ляшко зауважив, що вакцину від COVID-19 ніхто не завезе на український ринок, поки уряд цього не зробить.

Кого вакцинуватимуть першими

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН