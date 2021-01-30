Головний санлікар країни Віктор Ляшко допустив початок масової вакцинації від коронавірусу вже за чотири місяці.
Це заступник міністра охорони здоров’я підтвердив в інтерв’ю BBC.
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При цьому він підтвердив, що в цьому випадку будуть також вакцинувати й тих громадян, хто вже перехворів на COVID-19.
«Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні. Вакцина передбачена для всіх українців. Вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде», – наголосив Ляшко.
Водночас за умов обмеженого доступу до вакцин МОЗ рекомендуватиме громадянам, коли точно відомо, що вони вже хворіли, відтягнути щеплення на 3-6 місяців.
Ляшко також відповів, коли вакцину від коронавірусу можна буде купити у вільному доступі.
«Я думаю, що це буде можливим не раніше другого півріччя 2021», – уточнив санлікар.
Ляшко зауважив, що вакцину від COVID-19 ніхто не завезе на український ринок, поки уряд цього не зробить.
Кого вакцинуватимуть першими
Вакцинація від коронавірусу: що відомо
- Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.
- Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.
- 24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- 30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.
- 8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.
- 13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.
- За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.
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