Збільшити інтервали між першою та другою дозою до 12 тижнів рекомендували своїм Міністерствам також НТГЕІ Канади, Німеччини, Франції.

За рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Міністерство охорони здоров'я України збільшило інтервал між щепленнями першою і другою дозою імунобіологічного препарату CoviShield з 28 днів до 90 днів.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Навіщо було внесено зміни? Обговорення доцільності збільшення терміну розпочалися після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної дози, через 12 тижнів. Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великій Британії, для швидкого досягнення найбільшої користі для здоров’я уряд Великої Британії прийняв політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози", - зазначив він.

За словами головного санітарного лікаря, при аналізі даних клінічних досліджень ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становила 76,0% з 22 по 90 день, і рівень антитіл зберігався протягом цього періоду з мінімальним зниженням. Підтримуючи стратегію імунізації з більшим інтервалом, ефективність вакцини була значно вищою - 81,3% після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше.

За результатами цієї публікації інтервали між першою та другою дозою збільшити до 12 тижнів рекомендували своїм Міністерствам також і НТГЕІ Канади, Німеччини, Франції.

"Враховуючи позицію НТГЕІ та результати міжнародних досліджень, оперативним штабом МОЗ було прийнято рішення, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцині від Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Cоrona Virus (рекомбінована)), виробництва Serum Institute of India та SK Bioscience, доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4 - 12 тижнів" - зазначив Ляшко.

Також, за його словами, впровадження цієї рекомендації НТГЕІ потребуватиме від МОЗ незначного корегування підходів до проведення вакцинальної кампанії на перших етапах. На сьогодні, 17 березня, заплановано селекторну нараду для пояснення регіонам деталей впровадження зазначеної рекомендації.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Раніше для повної імунізації людина повинна була отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Леся Лещенко