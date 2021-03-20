На півострів Айон-Орос монахам привезли перші 400 доз вакцини Pfizer.

На горі Афон - найбільшому у світі осередку православного чернецтва - почалася вакцинація проти COVID-19.

Човен берегової охорони доставив перші 400 доз вакцини Pfizer учора, в п'ятницю, 19 березня, і вакцинація почалася негайно, повідомляє грецьке агентство церковних новин Romfea.

Пункт вакцинації відкрили в центрі здоров'я у селищі Каріес, де розташована духовна і місцева світська адміністрація Афонської чернечої держави.

Читайте такожСтепанов пояснив, як уряд компенсує збитки через побічні ефекти вакцинації19 березня щеплення отримали перші 36 монахів, а також співробітники монастирів. Першим вакцинували ігумена монастиря Есфігмену, архімандрита Варфоломія, за ним пішли ченці з монастирів Івірон, Кутлумуш і Симонопетра, які спеціально прибули до Каріеса.

Початок вакцинації на Афоні було заплановано ще на минулу середу, проте через погодні умови, а саме сильний вітер, прибуття вакцини відклали.

Видання зазначає, що монахи очікували на вакцинацію, а про щеплення просили навіть деякі з тих, хто вже заразився коронавірусом.

Перший випадок коронавірусу зафіксували на Афоні торік у ченця з монастиря Ксенофонта в західній частині Афонського півострова. Інфікований подорожував до Шотландії та Англії на початку березня 2020 року. У трьох ченців, які супроводжували його в поїздці, згодом також виявилися позитивні тести на коронавірус.

Гора Афон закрита для відвідування з початку грудня минулого року. Заборона на в'їзд паломників діє до 30 березня.

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Переклад: Катерина Комолова