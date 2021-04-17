У решті регіонів України вакцинація препаратом Comirnaty стартує 19 квітня.

Щеплення вакциною Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech розпочнеться в Україні 18 квітня з Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

У решті регіонів вакцинація цим препаратом стартує 19 квітня після того, як вакцину доставлять на обласні склади.

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Уже сьогодні, 17 квітня, 29 250 доз вакцини попрямують із національного складу в регіони — по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Приватна логістична компанія «Фармасофт» щотижнево (за необхідності — частіше) розвозитиме вакцину з національного складу, де вона зберігатиметься в спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від -60°C до -80°C, на регіональні склади в спеціальних контейнерах із сухим льодом, здатним підтримувати наднизькі температури.

На регіональних складах вакцина зберігатиметься в тих самих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти попередньо розморожені до +2°C — +8°C флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам, які мають використати її протягом 120 годин.

Вакцинація в Україні

16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty — це мРНК-вакцина. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у три тижні.

В Україні вакциною Comirnaty щеплюватимуть людей похилого віку, співробітників системи органів МВС: Держслужби з надзвичайних ситуацій, ДПСУ, поліцейських, нацгвардійців.

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Автор: Вікторія Токарєва