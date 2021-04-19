Вчора вакцинація Pfizer розпочалася лише у Київській області.

По всій території України сьогодні, 19 квітня, розпочнеться вакцинація від коронавірусу препаратом компанії Pfizer/BioNTech.

Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Він нагадав, що минулого тижня Україна отримала безкоштовну партію вакцини Pfizer у кількості 117 тисяч доз. Напередодні щеплення нею розпочалися на Київщині.

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"Цю вакцину отримають насамперед персонал і мешканці будинків для літніх людей, а потім - рятувальники й прикордонники", - наголосив Шмигаль.

Також, за його словами, паралельно триває щеплення китайською вакциною CoronaVac. Її розподілили серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, освітян, які беруть участь в організації ЗНО.

Pfizer в Україні

16 квітня до України прибула перша партія у 117 тис. доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty — це мРНК-вакцина. Вона дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у три тижні.

В Україні вакциною Comirnaty щеплюватимуть людей похилого віку, співробітників системи органів МВС: Держслужби з надзвичайних ситуацій, ДПСУ, поліцейських, нацгвардійців.

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Автор: Юрій Годован