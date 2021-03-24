Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.
Про це йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я України щодо смерті військовослужбовиці в Одеській області, якій зробили напередодні щеплення від COVID-19.
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Зазначається, що станом на 19 березня у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу.
«Важливо, вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин», - наголошують у відомстві.
За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). Кожні 10 хвилин в Україні одна людина помирає від інсульту.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Усі вони отримали першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції. За 23 березня вакциновано 15 тис. 97 осіб. Динаміка показує, що за минулу добу здійснено майже на 5 тис. щеплень більше, ніж за попередню. Серед лідерів вакцинації, де понад 9 тис. щеплень від початку кампанії, Дніпропетровська, Донецька і Київська області.
Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Нині всі вони здорові.
В МОЗ запевнили, що за цим випадком регіональною групою оперативного реагування на несприятливі події після імунізації буде проведене повноцінне розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я.
Вакцинація проти коронавірусу
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
- В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.
- 23 березня ввечері в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області померла жінка-військовослужбовець, яка зробила напередодні щеплення від COVID-19. Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом однієї з військових частин.
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