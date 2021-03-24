З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів.

Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

Про це йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я України щодо смерті військовослужбовиці в Одеській області, якій зробили напередодні щеплення від COVID-19.

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Зазначається, що станом на 19 березня у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу.

«Важливо, вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин», - наголошують у відомстві.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). Кожні 10 хвилин в Україні одна людина помирає від інсульту.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Усі вони отримали першу дозу вакцини від коронавірусної інфекції. За 23 березня вакциновано 15 тис. 97 осіб. Динаміка показує, що за минулу добу здійснено майже на 5 тис. щеплень більше, ніж за попередню. Серед лідерів вакцинації, де понад 9 тис. щеплень від початку кампанії, Дніпропетровська, Донецька і Київська області.

Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Нині всі вони здорові.

В МОЗ запевнили, що за цим випадком регіональною групою оперативного реагування на несприятливі події після імунізації буде проведене повноцінне розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я.

Вакцинація проти коронавірусу

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

23 березня ввечері в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області померла жінка-військовослужбовець, яка зробила напередодні щеплення від COVID-19. Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом однієї з військових частин.

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Автор: Костянтин Гончаров