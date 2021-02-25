Перша партія вакцина надійшла у зону ООС / фото Штаб ООС

Сьогодні до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини для профілактики COVID-19, лікарі розпочали вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

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Як повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook, госпіталь отримав 7,2 тис. доз вакцини.

"Завтра бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо у підрозділи в зоні відповідальності. Слід зазначити, вакцинація – цілком добровільна. Спочатку всі пацієнти проходять обстеження у лікаря, міряється температура тіла, артеріальний тиск, збирається дані анамнезу і тоді визначається чи є протипоказання до вакцинації. Абсолютними протипоказаннями є підвищена температура тіла, гострі захворювання або алергічні реакції до компонентів вакцини", - йдеться у повідомленні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

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Автор: Леся Лещенко