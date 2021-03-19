Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що низькі темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні, це відповідальність місцевої влади. У МОЗ розраховували, що за добу вакцинуватимуть не менше 15 тисяч осіб, нині ж лише майже 11 тисяч людей.
Про це Степанов сказав під час спілкування з журналістами 19 березня, пише "РБК-Україна".
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З його слів, вакцинація – це процес, який повинні виконати на всіх рівнях. А тому відповідальною за повільний темп вакцинації є, на думку Степанова, місцева влада.
Водночас він висловив сподівання, що від наступного тижня в Україні повинні збільшитися темпи вакцинації, оскільки запрацюють кабінети щеплень.
"Я вважаю, що це відповідальність (за повільну вакцинацію - ред.) місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм", - заявив голова МОЗ.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Вчора в Україні вперше з початку вакцинації прищепили майже 11 тисяч осіб. Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації від коронавірусу.
- Раніше в Україні збільшили інтервал між першим і другим щепленнями вакциною Covishield (індійська назва Oxford-AstraZeneca) від коронавірусу. Так, терміни між введенням препарату відтепер сягають трьох місяців, а не 28 днів, як це було раніше.
- Зазначимо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого. Поки для цього використовується лише одна вакцина Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.
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