За його словами, МОЗ забезпечив усе необхідне для проведення вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що низькі темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні, це відповідальність місцевої влади. У МОЗ розраховували, що за добу вакцинуватимуть не менше 15 тисяч осіб, нині ж лише майже 11 тисяч людей.

Про це Степанов сказав під час спілкування з журналістами 19 березня, пише "РБК-Україна".

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З його слів, вакцинація – це процес, який повинні виконати на всіх рівнях. А тому відповідальною за повільний темп вакцинації є, на думку Степанова, місцева влада.

Водночас він висловив сподівання, що від наступного тижня в Україні повинні збільшитися темпи вакцинації, оскільки запрацюють кабінети щеплень.

"Я вважаю, що це відповідальність (за повільну вакцинацію - ред.) місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм", - заявив голова МОЗ.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Вчора в Україні вперше з початку вакцинації прищепили майже 11 тисяч осіб. Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації від коронавірусу.

Раніше в Україні збільшили інтервал між першим і другим щепленнями вакциною Covishield (індійська назва Oxford-AstraZeneca) від коронавірусу. Так, терміни між введенням препарату відтепер сягають трьох місяців, а не 28 днів, як це було раніше.

Зазначимо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого. Поки для цього використовується лише одна вакцина Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.

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Автор: Вікторія Гордієнко