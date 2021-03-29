42,9% респондентів не вірять, що масова вакцинація проти коронавірусу спроможна зупинити епідемію.

57% громадян не планують робити щеплення від COVID-19, зокрема через недовіру до вакцини.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування, проведеного компанією «Українська соціологічна група», презентували на прес-конференції.

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«Громадяни у своїй більшості (42,9%) не вірять, що масова вакцинація проти коронавірусу спроможна зупинити епідемію. Тільки 34,5% вважає, що вакцинація населення зможе кардинально зменшити кількість захворювання. Майже чверть опитаних (23%) не визначилися із відповіддю», - сказав директор компанії «Українська соціологічна група» Олександр Левцун.

Також, додав він, за результатами опитування, на сьогодні більшість громадян не збираються роботи щеплення проти коронавірусу.

«57% зазначили, що не будуть вакцинуватися. Тільки 31% респондентів мають намір зробити щеплення», - повідомив Левцун. За його словами, головна причина небажання робити щеплення від коронавірусу – це недовіра до вакцини, яку зараз використовують в Україні.

«62% вказали, що недовіряють вакцині, яка зараз використовується. Кожен десятий опитаний схильний покладатися на власний імунітет і сподівається благополучно перехворіти коронавірусом», - додав він.

Згідно з результатами опитування, ті, хто скептично ставиться, як правило, очікують появи в Україні іншої вакцини (30%), якій вони будуть довіряти, або підтвердження ефективності наявної (22%).

Довідка. Компанія «Українська соціологічна група» провела опитування з 15 до 22 березня у всіх областях України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було питано 1213 респондентів індивідуальним інтерв'ю за місцем проживання (дома). Статистична похибка не перевищує 3%.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: Леся Лещенко