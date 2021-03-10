Алла Мазур поділилася, як і де саме відбувалося щеплення.

Відома українська телеведуча Алла Мазур, яка пройшла курс хіміотерапії і поборола онкологію, зробила щеплення від коронавірусу.

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Як розповіла зірка на своїй сторінці у Facebook, наразі в Україні є така проблема, як "дика антивакцинаторська хвиля в Україні". Зокрема, проти індійської вакцини Covishield, яка є аналогом AstraZeneca.

"Я переконана: щепитися нею незрівнянно безпечніше, ніж лишитися зараз нещепленим. Статистику ми вже наводили в "ТСН.Тиждень": два з половиною мільйони мертвих на планеті від COVID-19. І жодного - від вакцини. Після щеплення пройшло вже три години. Почуваюсь абсолютно нормально", - розповіла ведуча.

Також Алла Мазур поділилася, як і де саме відбувалося щеплення. Кололи ведучій вакцину у звичайній лікарні швидкої допомоги. Занесли до електронної бази, після чого друга доза була закріплена автоматично:

"Від 28-ми днів до 3 місяців з нами зв'яжуться, і ми зможемо отримати другу дозу. Після цього сімейний лікар видасть довідку про вакцинацію, або паспорт щеплення", - зазначила Мазур.

Ведуча, яка поборола онкологію, розповіла, як лікар розпитував її про лікування.

"Лікарка уважно розпитувала, коли у мене закінчилась хімія, на якій стадії "піймали" рак, чи були проблеми зі згортанням крові і чим лікуюсь зараз. Але я заздалегідь порадилась зі своїми лікарями. Мені сказали: вакцинуватись від Covid в моєму випадку не просто можна, а – треба! Навіть якщо у вас знижений імунітет – вакцина його активує", - наголосила Мазур.

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Автор: Вікторія Гордієнко