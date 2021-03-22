Ці особи записались до листа очікування у додатку "Дія" або через контакт-центр МОЗ, або за допомогою сімейних лікарів.

Міністерство охорони здоров'я з 29-30 березня планує розпочати вакцинацію від COVID-19 осіб, які старші за 80 років.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Починаючи з 29-30 березня, ми плануємо почати вакцинацію людей, які старші за 80 років, які попередньо записались до листа очікування у додатку "Дія" або через контакт-центр МОЗ, або за допомогою сімейних лікарів, які формують відповідні списки щодо людей, які старші за 80, яких треба вакцинувати", - зазначив міністр.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Усього з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 111 тис. 25 осіб, з них отримали 1 дозу – 111 тис. 24 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 особа.

До листа очікування на вакцинацію записались 309 тис. 826 осіб.

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Автор: Леся Лещенко