Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує повільну вакцинацію від коронавірусу в Україні. До середини 2021 року щепленням можна буде забезпечити менш як 3% населення.
Про це йдеться в повідомленні агентства, пише РБК-Україна.
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Як відзначили в S&P, у першій половині 2021 року Україна повинна отримати 2,3 мільйона доз - з 8 мільйонів гарантованих - через центр всесвітнього доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цього достатньо для введення двох доз на людину для 2,7% населення.
Крім того, нагадали в S&P, наразі влада очікує 25 мільйонів доз з різних джерел, чого достатньо для імунізації 30% населення двома дозами.
"Однак доставка вакцини, швидше за все, буде повільною", - вважають в S&P.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
- Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлений за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 000 доз повинна піти на вакцинацію близько 250 000 українців.
- За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.
- Станом на 13 березня 2021 року щеплено понад 47,5 тисяч українців.
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