Крім того, нагадали в S&P, наразі влада очікує 25 мільйонів доз з різних джерел, чого достатньо для імунізації 30% населення двома дозами.

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує повільну вакцинацію від коронавірусу в Україні. До середини 2021 року щепленням можна буде забезпечити менш як 3% населення.

Про це йдеться в повідомленні агентства, пише РБК-Україна.

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Як відзначили в S&P, у першій половині 2021 року Україна повинна отримати 2,3 мільйона доз - з 8 мільйонів гарантованих - через центр всесвітнього доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) Всесвітньої організації охорони здоров'я. Цього достатньо для введення двох доз на людину для 2,7% населення.

Крім того, нагадали в S&P, наразі влада очікує 25 мільйонів доз з різних джерел, чого достатньо для імунізації 30% населення двома дозами.

"Однак доставка вакцини, швидше за все, буде повільною", - вважають в S&P.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлений за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 000 доз повинна піти на вакцинацію близько 250 000 українців.

За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

Станом на 13 березня 2021 року щеплено понад 47,5 тисяч українців.

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Автор: Вікторія Гордієнко