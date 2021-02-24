Влада столиці заявляє, що місто готове до проведення вакцинації.

Наступного дня після привезення до України індійської вакцини Covishield, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca, МОЗ передав до Києва 42 600 доз для щеплень.

Про це повідомив під час онлайн прес-брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Валентин Мондриївський, передає прес-служба КМДА.

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Лікарні Києва вже готові до старту кампанії з вакцинації населення від COVID-19. В тому числі – й препаратом, який передала держава.

За словами чиновника, за програмою МОЗ першими отримають щеплення працівники медичних закладів. Спочатку вакцинують людей з мобільних бригад, які робитимуть щеплення населенню. Серед перших також у списку на вакцинацію є ті, хто лікує хворих на COVID-19, та співробітники лабораторій, де проводять аналіз на виявлення вірусу, працівники швидкої та водії, а також медики інших закладів охорони здоров’я

При цьому вакцинація проходитиме добровільно, то ж, лікарі можуть відмовитися від вакцини.

Після медиків захист від коронавірусу мають отримати найбільш уразливі групи киян.

Як повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, наразі для проведення вакцинації створено 15 мобільних бригад на базі консультативно-діагностичних центрів, студентської поліклініки і двох бригад Центрів первинної медико-санітарної допомоги Печерського та Подільського районів. Медики мобільних бригад пройшли навчання на національному рівні як для вакцинації вакцинами Pfizer, так і AstraZeneca.

У місті підготовлено 120 пунктів щеплення на базі лікувально-профілактичних закладів і інтернатних закладів, до яких будуть приїздити мобільні бригади і проводити щеплення.

«120 стаціонарних пунктів створено додатково на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, щоб не заважати процесу планової обов’язкової вакцинації за календарем до існуючих 138 кабінетів щеплення», - підкреслила Гінзбург.

Директор департаменту також зазначила, що вже верифіковані списки тих, хто вакцинуватиметься першочергово. Так, за її інформацією, мова йде про медпрацівників, які надають меддопомогу пацієнтам хворим на COVID-19; співробітників комунальних лабораторій і центральної лабораторії МОЗ; працівників екстреної меддопомоги, включаючи водіїв. Також надалі вакцинуватимуть персонал інших закладів охорони здоров’я міста.

За словами Гінзбург, зараз йде активна підготовка до вакцинації літніх людей віком 85 років і старше. Вакцинація є добровільною і безоплатною.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька