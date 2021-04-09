Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі відбувається без черг, вакцини всім вистачає, а сама система запису на щеплення та власне сам процес вакцинації – дуже простий.
Читайте такожНетаньяху назвав Ізраїль першою країною, яка перемогла епідемію коронавірусу
Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль.
Спочатку людям приходить на телефон смс із пропозицією вакцинуватися. Якщо людина згодна, то проходить онлайн-реєстрацію.
"В Ізраїлі кожна вакцинація займає 5 хвилин. Прийшли, долонею вам виміряли температуру. Потрібно відповісти на 4 питання: чи є температура, хворієш зараз і чи є важка алергія на щось. Більше нічого. Зробили (щеплення – ред.) і пішли", - сказав Борис Бриль.
Зазначимо, що в Ізраїлі 9,2 млн населення. Уже вакцинували 57% людей. А 53% отримали обидві дози.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- Вакцинація від коронавірусу в Україні: Ляшко назвав умови для виконання плану
- Україна отримає першу партію вакцин Pfizer наступного тижня - Степанов
- У Johnson & Johnson зафіксували побічні реакції, зачинено кілька центрів вакцинації
- В Україні другий день поспіль виявили понад 19 тисяч COVID-інфікованих
- В Україні лише п'ять осіб повністю вакцинували від COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram