В Ізраїлі вже повністю вакцинували понад половину населення країни.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі відбувається без черг, вакцини всім вистачає, а сама система запису на щеплення та власне сам процес вакцинації – дуже простий.

Читайте такожНетаньяху назвав Ізраїль першою країною, яка перемогла епідемію коронавірусу

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль.

Спочатку людям приходить на телефон смс із пропозицією вакцинуватися. Якщо людина згодна, то проходить онлайн-реєстрацію.

"В Ізраїлі кожна вакцинація займає 5 хвилин. Прийшли, долонею вам виміряли температуру. Потрібно відповісти на 4 питання: чи є температура, хворієш зараз і чи є важка алергія на щось. Більше нічого. Зробили (щеплення – ред.) і пішли", - сказав Борис Бриль.

Зазначимо, що в Ізраїлі 9,2 млн населення. Уже вакцинували 57% людей. А 53% отримали обидві дози.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко