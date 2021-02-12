Першу дозу вакцини від коронавірусу в Ізраїлі отримало 40% населення.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі допомогла зупинити зростання кількості нових інфікованих COVID-19. Також після початку вакцинації в країні поменшало хворих людей, тяжких перебігів та госпіталізацій.

Про це сказала ізраїльська лікарка Анна Глухов в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

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Медик розповіла, що фахівці компанії Pfizer особисто стежили за тим, як в Ізраїлі транспортують препарат, чи дотримано умов зберігання тощо.

"Від аеропорту представники системи Pfizer. Вони перебували теж в Ізраїлі. Вони дивилися, яким чином відбувається складання вакцини, щоб дотримувалися необхідні правила, щоб було від -70 до -80 градусів на складах. Одна лише компанія в Ізраїлі займалася складуванням", - розповіла пані Анна.

З її слів, після цього в країні одні за одними відкривалися нові центри вакцинації, і в поліклініках, і в лікарнях із потрібними умовами. Тоді вакцину транспортували до місця щеплення і намагалися використати її протягом 3-5 днів.

"І пункти вакцинації працювали від ранку і до вечора. І з кожним днем ​​відкривали все нові і нові, в залежності від кількості людей", - додала вона.

Як уточнила фахівець, старт кампанії вакцинації дав в прямому ефірі прем'єр-міністр Ізраїлю. Другу дозу отримав міністр охорони здоров'я. Далі за списком вакцинували медиків.

"Вакцинація у нас відбувається всюди. По-перше, вакцинація відбувається у великих поліклініках, там, де одночасно ми знаємо що після того, як дістаються ампули з вакциною, вони повинні бути щеплені протягом 5 годин, має бути використана кожна ампула, яка відкрита. Тому це не може бути в дуже маленьких поліклініках. По-друге, у кожній лікарні є пункт вакцинації, де є можливість прийняти багато людей одночасно. Додатково протягом 2-3 днів будувалися намети по типу військового госпіталю, які повністю забезпечувалися холодильником і комп'ютерною системою", - уточнила вона.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН