Уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я внесе зміни в план вакцинації від COVID-19, які дадуть змогу якнайшвидше щепити громадян, що записались в лист очікування через портал «Дія».

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Як передає прес-служба Офісу президента, про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

Зокрема, вказується, що за результатами наради прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації від COVID-19, які дадуть змогу якнайшвидше щепити громадян, що записались до листа очікування через портал «Дія».

Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19. Наразі домовленості є не лише в рамках програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що в українській армії вже вакциновано понад 13 тисяч осіб.

Вакцинація проти коронавірусу

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Усього з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 111 тис. 25 осіб, з них отримали 1 дозу – 111 тис. 24 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 особа.

До листа очікування на вакцинацію записались 309 тис. 826 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров