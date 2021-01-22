Наразі столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

Столиця готова закупити вакцину від СOVID-19 за кошти міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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За словами мера, столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

«Я використовую всі свої іноземні контакти та зв'язки, для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян. Сьогодні у міської влади є попередні домовленості з деякими виробникам», - сказав Кличко.

За його словами, в столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.

«Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла. А Київ - багатомільйонне місто, і вірус тут розповсюджується найбільшими темпами. Ми повинні упередити поширення хвороби. Захистити насамперед найуразливіші категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури - транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ. Правоохоронців, рятувальників та інших», - зазначив Кличко.

За його словами, для вказаних категорій вакцинування буде безкоштовним.

«Місто придбає вакцину напряму у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватись виключно безкоштовно для визначених категорій людей, про які я тільки що сказав», - підкреслив Кличко.

Він повідомив, що сьогодні подає на розгляд депутатів Київради проект рішення про внесення змін до програми «Здоров’я киян» на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян.

«Ми повинні невідкладно ухвалити це рішення, щоб не зволікати з оплатою, як тільки буде підписаний контракт, щоб Київ якнайшвидше отримав вакцину», - сказав міський голова.

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Автор: Інна Андаліцька