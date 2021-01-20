Він сподівається, що МОЗ виконає поставлену перед ним задачу про безкоштовне забезпечення щонайменше 50% населення вакциною від COVID-19.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що початок вакцинації від COVID-19 в Україні запланований на другий тиждень лютого.

Про це зазначається на сторінці партії «Слуга народу» у Facebook.

«Україна має провести щеплення щонайменше 20 млн населення. За словами міністра Степанова вакцинація почнеться на другому тижні лютого», - заявив Радуцький.

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Він нагадав, що на сьогодні Україна має домовленості щодо 8 млн доз вакцини за програмою COVAX.

Також президент Володимир Зеленський поставив завдання дипломатичному корпусу та уряду - збільшити цю квоту з 8 млн до 16 млн доз.

Крім того, президент звернувся до країн ЄС з проханням про надання додаткових доз вакцини.

«Міністерством охорони здоров’я на сьогодні законтрактовано 1,9 млн доз китайського виробництва Sinovac, але ми чекаємо, що виробник доведе її ефективність, бо за українським законодавством ми не можемо купувати вакцину, яка має доведену ефективність меншу за 70%. Постачальник надав банківські гарантії, якщо її ефективність не буде доведена, вакцина не буде закуповуватись і гроші будуть повернуті в бюджет України. Цей самий постачальник обіцяє на комерційній основі поставити близько 5 млн доз вакцини Sinovac», - додав Радуцький.

Він сподівається, що МОЗ виконає поставлену перед ним задачу про безкоштовне забезпечення щонайменше 50% населення вакциною від COVID-19.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

8 січня 2020 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров’я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, наразі на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Костянтин Гончаров