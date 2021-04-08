За словами санлікаря, Україні потрібно додатково закуповувати вакцину.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що необхідно для виконання плану вакцинації українців проти коронавірусу, згідно з яким щеплення мають зробити 70% дорослого населення до кінця року.

Свою заяву він зробив під час ефіру на «Україна 24».

Читайте такожКоронавірус може спричиняти цукровий діабет та психічні захворювання – лікарЗа словами Ляшка, для виконання цього плану потрібно щомісяця проводити по 6 мільйонів щеплень, а щодоби – по 220 тисяч.

«Є декілька перемінних, які будуть впливати на виконання цього плану. Перша – це наявність вакцин, повинен бути принаймні 1 мільйон доз, щоб ми могли задіяти всі ресурси нашої медичної системи… Друга – люди повинні прийти вакцинуватися, ми активно повинні їх переконати», – сказав Ляшко.

Він додав, що вже закуплених доз вакцини Україні недостатньо: «Потрібно додатково закуповувати вакцину».

«Ми поставили амбітну ціль і ми будемо старатися її досягти», – зазначив головний санлікар.

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Автор: Катерина Шварц