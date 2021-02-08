Британський уряд прагне запропонувати вакцину всім 15 мільйонам найбільш вразливих людей країни до середини лютого.

У Великій Британії понад 12 мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням BBC.

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Британський уряд прагне запропонувати вакцину всім 15 мільйонам найбільш вразливих людей країни до середини лютого, включаючи людей старше 70 років, медичних працівників та людям із важкими захворюваннями.

Уряд впевнений, що досягне цієї мети, і вже до травня прагне запропонувати вакцину кожному британцю старше 50 років.

Завдяки раннім швидким закупівлям Британія менше страждає менше від проблем із затримкою виробництва вакцин, ніж країни Європейського Союзу.

ВООЗ вже закликала Великобританію поділитися надлишковими дозами вакцини після вакцинації вразливих груп. Якщо всі вакцини, замовлені Британією, будуть затверджені та поставлені, країна матиме втричі більше вакцин, ніж потрібно.

Щоденні випадки захворювання у Британії продовжують знижуватися, але все ще залишаються високими – у неділю підтверджено 15 845 нових інфекцій.

Ще 373 людини померли протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН