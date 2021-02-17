План тимчасового припинення вогню дозволить благодійним організаціям і медичним працівникам безпечно зробити щеплення людям, що живуть у зонах активних конфліктів, а також біженцям.

Британія закликає до ухвалення резолюції про припинення вогню, щоб люди, які живуть в зонах бойових дій, могли вакцинуватись від коронавірусу. З відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Про це повідомляє РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

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Головуючи в середу на засіданні Ради Безпеки ООН, Рааб збирається закликати світових лідерів узгодити цю резолюцію. За його словами, потрібно діяти, щоб не допустити відсутності доступу до вакцин для понад 160 мільйонів осіб через конфлікти.

Крім того, у регіонах, де немає програми вакцинації, можуть з'явитись нові варіанти коронавірусу і ризики виникнення нових хвиль захворювання по всьому світу, пише видання, посилаючись на його слова.

План тимчасового припинення вогню дозволить благодійним організаціям і медичним працівникам безпечно зробити щеплення людям, що живуть у зонах активних конфліктів, а також біженцям.

Раніше повідомлялось, що на окупованому Донбасі фіксуються перші випадки відмови від вакцинації від COVID російським препаратом "Супутник V". У зв'язку з цим людям погрожують звільненнями.

Вакцинація проти коронавірусу

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Автор: УНІАН