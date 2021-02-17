Наразі фахівці Державного експертного центру МОЗ України готують висновки щодо співвідношення «користь/ризик» та перевірки реєстраційних матеріалів.

Держпідприємство "Державний експертний центр МОЗ України" опрацьовує три заяви на реєстрацію вакцини від COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, вже три вакцини від COVID-19 почали процес реєстрації в Україні.

Зокрема, 16 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Pfizer-BioNTech. Вакцину розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

У лютому Україна очікує 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.

Також 15 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca. Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Крім того, 10 лютого була подана заява на реєстрацію вакцини Sinovac Biotech. Це вакцина китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу.

Перша партія вакцини Sinovac Biotech буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, США, Великій Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Ізраїлі, Індії, Мексиці, Бразилії або ж за централізованою процедурою реєстрації Європейського Союзу.

Наразі фахівці держпідприємства "Державний експертний центр МОЗ України" готують експертні висновки щодо співвідношення «користь/ризик» та перевірки реєстраційних матеріалів у найкоротший термін, як того потребує законодавство України.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 «Про лікарські засоби», який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.

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Автор: Костянтин Гончаров