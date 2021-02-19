Нещодавно Кабмін прийняв постанову, що передбачає введення нового пакету медичних послуг щодо щеплення від COVID-19.

Граничний показник пацієнтів, які можуть бути вакциновані від COVID-19 однією мобільною бригадою медичних працівників, становить 1 тис. 320 осіб на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов‘як під час брифінгу.

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За її словами, Кабмін прийняв постанову, що передбачає введення нового пакету медичних послуг, пов'язаних з вакцінацією населення від COVID-19.

"Який саме тариф буде для команд, які працюють і будуть вакцинувати наше населення – його глобальна ставка буде становити 8 тис. 247 грн – це медична команда, і тариф за медичну послугу з вакцинації, тобто 25 грн за перше введення вакцини і 60 грн – за повторне введення. Зазначена вартість медичних послуг розраховується щомісяця для однієї медичної команди, яка готова провести вакцинацію, у межах граничного показника кількості пацієнтів, що складає 1 тис. 320 осіб на місяць", - розповіла Садов'як.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні проходять реєстрацію три вакцини: 10 лютого була подана заява на реєстрацію вакцини китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech, 15 лютого – вакцини Oxford/AstraZeneca, що розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, 16 лютого – вакцини Pfizer/BioNTech, яку розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

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Автор: Леся Лещенко