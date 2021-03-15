Згідно з планами Міністерства охорони здоров’я, кампанія з вакцинації розгортається в державі поетапно.

В Україні вакцинація проти COVID-19 відбувається плановими темпами, наразі щеплення проводять 161 мобільна бригада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

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«Вакцинація йде плановими темпами. Станом на 14 березня ми перевищили позначку в 50 тисяч вакцинованих, і станом на сьогодні вакциновано 53 тис. 155 людей. Згідно з нашою «дорожньою картою» вакцинації, щеплення робляться силами мобільних бригад стаціонарних пунктів щеплень», - сказав він.

За словами Кучера, наразі в Україні щеплення робить 161 мобільна бригада. Медики забезпечені ноутбуками, щоб вони могли вносити інформацію про щеплених до електронної системи охорони здоров’я.

«Згідно з планами, вакцинація розгортається і збільшується поетапно, тобто відбуватиметься планомірне збільшення щеплених людей… Ми кожного дня в міру своїх можливостей нарощуємо кількість щеплень», - додав він.

Кучер навів приклад, що в країнах Європи відбувається «синусоїдна» вакцинація проти COVID-19, тобто кількість щеплень за добу дуже коливається.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

На сьогодні понад 258,6 тис. українців записались до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19. Найбільше на вакцинацію записалось громадян віком від 21 до 39 років. Найменше – люди віком 80 і більше років.



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Автор: Костянтин Гончаров