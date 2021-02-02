Зараз Штати – світовий лідер з імунізації від коронавірусу. Щодня там роблять близько мільйона трьохсот тисяч щеплень.

У США найшвидші темпи вакцинації проти коронавірусу в світі. Наразі кількість вакцинованих більше, ніж офіційно підтверджених випадків інфікування.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Bloomberg.

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Від початку масової імунізації одну або дві дози вакцини отримали вже 26,5 мільйонів людей. В той час, як загальна кількість зареєстрованих хворих на COVID-19 становить 26,3 мільйона.

Темпи вакцинації у США є найшвидшими у світі

Щодня вакцину проти коронавірусу отримують близько 1,34 мільйона громадян США. Таким чином, за останні шість тижнів 7,8% американців отримали принаймні одну дозу вакцини, а 1,8% є повністю вакцинованими.

"Хоча ці тенденції обнадійливі, я хочу підкреслити, що захворюваність на національному рівні все ще висока, така ж висока, як і в будь-який момент пандемії до цього моменту", – наголосив заступник директора з інфекційних хвороб Центру США з контролю і профілактики захворювань Джо Батлер.

Тим часом в Ізраїлі заявили, вже бачать ефект від вакцин – кількість нових хворих знизилася, особливо серед літніх людей. Принаймні одну дозу щеплення отримали вже більш ніж половина з дев’яти мільйонів ізраїльтян. А обидві дози - понад сімсот тисяч осіб.

Вакцинацію проти коронавірусу у США

11 грудня американсько-німецька вакцина від Pfizer та BioNTech отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

14 грудня у США стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.

18 грудня у країні схвалили другий препарат – вакцину від Moderna.

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Автор: УНІАН