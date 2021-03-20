Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками і три вакцини вже зареєстровані в нашій державі.
Як повідомляється на Урядовому порталі, про це в інтерв’ю німецькому виданню "Більд" сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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За його словами, якнайшвидша вакцинація є глобальним інтересом – і з точки зору здоров’я громадян, і в контексті відновлення економіки.
«Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини. На сьогодні з 6-ма з них підписані попередні угоди, і 3 вакцини зареєстровані в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac», - сказав прем’єр.
Шмигаль також додав, що найближчим часом Україна очікує поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech за ініціативою COVAX, де Німеччина є одним з основних світових донорів і ініціатором цієї міжнародної платформи.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом на поставки вакцини CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцини американської компанії Novavax, Pfizer тощо.
- До кінця березня - початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.
- Також очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.
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