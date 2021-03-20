Три вакцини вже зареєстровані в Україні - це препараты компаній AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками і три вакцини вже зареєстровані в нашій державі.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це в інтерв’ю німецькому виданню "Більд" сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожСтепанов пояснив, як уряд компенсує шкоду через побічні ефекти вакцинації

За його словами, якнайшвидша вакцинація є глобальним інтересом – і з точки зору здоров’я громадян, і в контексті відновлення економіки.

«Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини. На сьогодні з 6-ма з них підписані попередні угоди, і 3 вакцини зареєстровані в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac», - сказав прем’єр.

Шмигаль також додав, що найближчим часом Україна очікує поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech за ініціативою COVAX, де Німеччина є одним з основних світових донорів і ініціатором цієї міжнародної платформи.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом на поставки вакцини CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцини американської компанії Novavax, Pfizer тощо.

До кінця березня - початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Також очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна