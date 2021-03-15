Наразі дворазове щеплення проти COVID-19 отримали лише 0,88% населення планети.

Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Коронавірус.Інфо".

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За його словами, міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. При цьому Ляшко додав, що якщо певна країна потребуватиме при перетині кордону таке свідоцтво про вакцинацію, українці зможуть його отримати безкоштовно в два кліка.

"Але впроваджувати і вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів ввести документи про вакцинації проти COVID-19", - підкреслив санлікар.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Наголошується, що зараз у світі подвійну дозу проти COVID-19 отримали лише 0,88% населення. При цьому на глобальному ринку пропозиція таких вакцин обмежена.

У Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва. Першим у країні щепився лікар-анестезіолог із Черкас. Він від початку пандемії працює в реанімації з пацієнтами, хворими на коронавірус.

Станом на 15 березня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 53 155 осіб.

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Автор: Вікторія Гордієнко