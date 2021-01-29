Міністр запевнив, що вакцинація від COVID-19 розпочнеться вчасно – у лютому.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на першому етапі будуть вакциновані COVID-19 367 тис. 491 особа – це люди з критичним ризиком інфікування та розвитком коронавірусної хвороби та ті, хто виконує критичні функції у відповідь на пандемії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«Вже незабаром в Україні розпочнеться вакцинація від COVID-19. Вона розпочнеться в лютому цього року, так як ми говорили, починаючи з вересня минулого року. Вакцинація проводитиметься виключно безпечними вакцинами, які будуть зареєстровані в Україні, в світі, які пройшли всі стадії клінічних випробувань», - заявив він.

За словами міністра, на першому етапі МОЗ вакцинує людей з критичним ризиком інфікування та розвитком коронавірусної хвороби та тих, хто виконує критичні функції у відповідь на пандемії COVID-19.

«Перший етап передбачає доступ до вакцин, загальна кількість людей, яким ми будемо робити вакцинацію - це 367 тис. 491 людина. Ці всі люди в нас повністю верифіковані. Що це за громадяни України, з яких на першому етапі розпочнеться вакцинація? Це всі працівники мобільних бригад з вакцинації, це всі медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють в закладах охорони здоров’я, які надають допомогу при COVID-19. Це всі працівники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19. Це всі працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв», - заявив Степанов.

Також за словами міністра, в першу чергу вакцинуватимуть від COVID-19 людей, які перебувають у спеціалізованих закладах, інтернатах або будинках для осіб похилого віку, військових ЗСУ та Нацгвардії, які беруть участь в операції Об’єднаних сил на сході країни, захищаючи нашу країну. «Це всі ті люди, які будуть вакцинуватися на першому етапі», - додав він.

Степанов зауважив, що загалом під час п’яти етапів вакцинації передбачається безкоштовний доступ до вакцини від COVID-19 всім громадянам України.

Крім того міністр завірив, що вакцинація від COVID-19 почнеться вчасно.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу, виробництва китайської компанії Sinovac.

МОЗ планує розпочати вакцинацію від коронавірусу у другій половині лютого китайською вакциною (700 тис. доз), якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%.

Крім того, перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX для України становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз, а також планує підписати контракти з іншими виробниками вакцин від коронавірусу.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

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Автор: Костянтин Гончаров