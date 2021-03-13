Перед вакцинацією проти коронавірусу проводиться обов'язковий медичний огляд пацієнтів.

У Міністерстві охорони здоров'я надали роз'яснення щодо протипоказань до вакцинації від коронавірусу та можливих реакцій на індійську вакцину Covishield.

Про це у суботу, 13 березня, йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

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"Вакцинація від COVID-19 допоможе вам виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби. Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хвилин після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі на випадок виникнення алергічних реакцій", - йдеться в повідомленні.

Протипоказання до вакцинації:

важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);

гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

У МОЗ просять пацієнтів повідомляти лікаря, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, що були раніше.

"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію", - зазначається в повідомленні.

Можливі реакції на вакцину:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м'язах чи суглобах.

збільшені лімфатичні вузли;

нудота;

втомлюваність;

безсоння.

"Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями", - резюмували в МОЗ.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

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Автор: Вікторія Гордієнко