У МОЗ назвали протипоказання до вакцинації та можливі реакції після щеплення / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

У Міністерстві охорони здоров'я надали роз'яснення щодо протипоказань до вакцинації від коронавірусу та можливих реакцій на індійську вакцину Covishield.

Про це у суботу, 13 березня, йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

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"Вакцинація від COVID-19 допоможе вам виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби. Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хвилин після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі на випадок виникнення алергічних реакцій", - йдеться в повідомленні.

Протипоказання до вакцинації:

  • важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
  • гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);
  • гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).
Дані facebook.com/moz.ukr

У МОЗ просять пацієнтів повідомляти лікаря, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, що були раніше.

"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію", - зазначається в повідомленні.

Можливі реакції на вакцину:

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
  • лихоманка чи озноб;
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах.
  • збільшені лімфатичні вузли;
  • нудота;
  • втомлюваність;
  • безсоння.
Дані facebook.com/moz.ukr

"Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями", - резюмували в МОЗ.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні 

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Автор: Вікторія Гордієнко