Імунізацію будуть проводити на базі чотирьох тисяч кабінетів щеплення.

Українці, які перехворіли на коронавірус, а отже мають антитіла, не будуть вакцинуватися в першій хвилі.

Про це повідомив головний державний санлікар Віктор Ляшко, повідомляє ТСН.

"Можливо вакцинація тих, хто перехворів, буде відстрочена на 3 -6 місяців, як рекомендує ВООЗ, бо є обмежений досвід до вакцин і людини, яка перехворіла. У неї є захист на 3-6 місяців. Ми краще захистимо того, хто не перехворів, а потрапляє в групу ризику, що може призвести до ускладнень не сумісних з життям», — зазначив Ляшко.

Читайте такожЗеленський доручив підготувати детальні плани вакцинації для кожної області

За його словами, сьогодні або завтра має відбутися засідання правління програми "Ковакс", де остаточно вирішать питання — коли і скільки Україна отримає безкоштовної вакцини від коронавірусу.

Попередньо, за словами Ляшка, домовленість про 16 мільйонів доз препарату. 100% підтвердження є поки тільки по половину кількості. Очікується, що транш надійде вже в лютому і в ньому, серед іншого буде і американська вакцина компанії Pfizer.

Протягом двох тижнів після оголошення дати поставки МОЗ буде вчити працювати з препаратами медпрацівників у мобільних бригадах. Імунізацію проводитимуть на базі чотирьох тисяч кабінетів щеплення для дорослих, або у створених пунктах вакцинації. Кабінети щеплень для дітей, обіцяють у МОЗ, до "ковідної" кампанії не будуть залучати.

Перед вакцинацією не потрібно робити ніяких аналізів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН