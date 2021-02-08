За словами президента, «дорожня карта» вакцинації від коронавірусу розроблена для забезпечення належного та рівного доступу до вакцини для всіх жителів України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують охопити вакцинацією від COVID-19 половину населення протягом 2021 та початку 2022 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Читайте такожЗеленський розповів, для чого збирається вакцинуватись від COVID-19

За його словами, перший пріоритет у боротьбі з COVID-19 – це вакцинація, її «дорожня карта». Ця карта розроблена для забезпечення належного та рівного доступу до вакцини для всіх жителів України.

«Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України протягом 2021 та початку 2022 років», - наголосив президент.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров