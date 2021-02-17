Примітно, що у приватних медичних закладах масове тестування підтримують більше, ніж у державних та комунальних.

Масову вакцинацію від коронавірусу назвали необхідною 40,6% українських медиків, 13,3% ж вважають, що масова імунізація не потрібна.

Про це свідчить опитування, проведене ActiveGroup, Всеукраїнським лікарським товариством і Асоціацією міст України.

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Дослідження також продемонструвало, що 24,5% медпрацівників вважають масову вакцинацію населення бажаною, але не обов’язковою, ще 21,7% не визначились.

Окрім того, 45,8% підтримують масове тестування українців на коронавірус, 32,1% заявили, що це бажано, але не обов’язково, а 16,3% не вважають масове тестування потрібним, решта опитаних не визначились. Примітно, що у приватних медичних закладах масове тестування підтримують більше, ніж у державних та комунальних (55,9% проти 45,5% та 45,6% відповідно).

Усередині січня 2021 року лише 43% українців готові робити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною.

Водночас у кінці листопада таких було більше – 55%. У боротьбі з пандемією коронавірусу в Україні роботою президента Володимира Зеленського не задоволені 60% українців.

Онлайн опитування, репрезентативне за віком, географією, формою власності медичного закладу (приватна, комунальна, державна) та видом надання медичної допомоги (первинна, вторинна, третинна), було проведе 13-18 січня 2021 року, серед працівників медичної галузі, які працюють в медичних закладах на території України (за винятком окупованих територій та АР Крим).

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН