Як повідомлялося раніше, це 500 тис. доз.

У найближчу годину до України прибуде перша партія вакцини AstraZeneca.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

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“У найближчу годину ми очікуємо на прибуття рейсу в аеропорт з вакциною”, - зазначив він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, вакцина транспортується до Мумбаї, потім вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі прибуде в Київ.

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні триває процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

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Автор: Антоніна Доломанжи