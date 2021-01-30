Президент наголошує, що держава не повинна заробляти на вакцинації населення.

Президент Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусної інфекції в Україні має бути безкоштовною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, цей аспект імунізації, яку заплановано розпочати в лютому, він детально обговорив з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

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«Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, цей той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава», – наголосив Зеленський.

Своєю чергою, очільник МОЗ додав, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

«Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації», – запевнив Степанов.

Водночас глава держави висловився на підтримку розвитку ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19.

Також зазначалось, що імунізація буде добровільною. Однак і президент, і Міністерство охорони здоров'я сподіваються, що українці уважно ставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

«У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу йдеться не лише про національні програми, йдеться про світову програму із захисту населення в кожному куточку планети. Отримати вакцину проти коронавірусу – це не просто убезпечитися самому й позбутися набридливих масок. Це також турбота про все населення, це внесок у те, що ми всі повернемося до звичного життя й відновимо світові комунікації», – сказав президент.

Степанов запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово, українцям пропонуватимуть якісні вакцини, які зберігатимуть у належних умовах.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки в Україну 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

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Автор: Віталій Саєнко