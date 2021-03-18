Спеціалісти EMA не виявили зв'язку між виникненням тромбів і вакциною компанії AstraZeneca.

Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.

Про це заявила під час прес-конференції виконавчий директор EMA Емер Кук, повідомляє The Guardian.

"Ця вакцина є безпечним та ефективним варіантом захисту громадян від Covid-19", - сказала Кук і додала, що вакцина AstraZeneca продемонструвала як мінімум 60% ефективності в запобіганні коронавірусної хвороби.

За її словами, щеплення вакциною AstraZeneca не пов'язане із збільшенням загального ризику тромбоемболічних ускладнень або утворення тромбів. Разом із тим Кук зазначила, що, базуючись на наявних даних, "ми все ще не можемо виключити зв'язок між цими випадками [утворенням тромбів] та вакциною".

При цьому Кук додає, що EMA продовжить проводити спостережні дослідження для подальшого розслідування. Тому вона закликає людей, які мають будь-які побічні ефекти, повідомляти про це.

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Голова комітету з безпеки вакцин EMA Сабіна Штраус додала, що експерти не побачили проблем із якістю вакцини чи якоїсь окремої партії.

За її словами, ризик розвитку тромбів не є вищим після вакцинації, ніж за її відсутності.

"У кількох випадках у перші 7-14 днів після вакцинації в кількох судинах утворювались крихітні згустки... Також у деяких випадках ми спостерігали, як тромби розвиваються в судинах, виводячи кров з мозку... Ці стани пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові. На цей час наявних у нас доказів недостатньо, щоб із певністю зробити висновок, чи справді ці побічні явища спричинені вакциною чи ні", - сказала Штраус.

Вона додає, що необхідно проводити подальші дослідження, і наголошує, що описані явища надзвичайно рідкісні на тлі приблизно 20 мільйонів щеплених людей.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

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Автор: Олександр Топчій