Поки що в країні не поспішають знімати карантинні обмеження, щоб стримати поширення коронавірусу.

В Ізраїлі, який став світовим лідером за темпами вакцинації від коронавірусу, вже половина жителів отримала дві дози препарату Pfizer.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє Globes.co.il.

"За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, понад 50% населення Ізраїлю, де проживає 9300000 осіб, повністю вакциновані. 4655955 ізраїльтян зараз отримали дві вакцинації Pfizer, тоді як в цілому 5203644 ізраїльтян отримали принаймні один укол вакцини Pfizer", - йдеться в повідомленні.

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При цьому міністр охорони здоров'я країни Юлі Едельштейн заявила, що поки в країні не знімають карантинні обмеження, аби стримати поширення коронавірусу.

За минулу добу в Ізраїлі виявили 470 нових випадків COVID-19, в лікарнях перебувають 482 тяжкохворих. Всього за час пандемії від коронавірусу померли 6157 ізраїльтян, а у 830515 він був діагностований.

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Автор: Денис Прядко