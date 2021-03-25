В Ізраїлі, який став світовим лідером за темпами вакцинації від коронавірусу, вже половина жителів отримала дві дози препарату Pfizer.
Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє Globes.co.il.
"За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, понад 50% населення Ізраїлю, де проживає 9300000 осіб, повністю вакциновані. 4655955 ізраїльтян зараз отримали дві вакцинації Pfizer, тоді як в цілому 5203644 ізраїльтян отримали принаймні один укол вакцини Pfizer", - йдеться в повідомленні.
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При цьому міністр охорони здоров'я країни Юлі Едельштейн заявила, що поки в країні не знімають карантинні обмеження, аби стримати поширення коронавірусу.
За минулу добу в Ізраїлі виявили 470 нових випадків COVID-19, в лікарнях перебувають 482 тяжкохворих. Всього за час пандемії від коронавірусу померли 6157 ізраїльтян, а у 830515 він був діагностований.
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