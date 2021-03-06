Першою країною на континенті, де почали робити щеплення цією вакциною, стала Руанда.

У п'ятницю, 5 березня, в Руанді почалася вакцинація від коронавірусу. Це перша країна на континенті, де почали робити щеплення цією вакциною.

Про це повідомило інформаційне агентство Руанди.

Для зберігання і перевезення вакцини Pfizer необхідна постійна температура мінус 70 градусів за Цельсієм.

"Явка населення в центри вакцинації хороша", - заявив міністр охорони здоров'я Руанди Даніель Нгамідже.

За його словами, в країні зараз діють 500 центрів вакцинації. Для доставки вакцини Pfizer використовуються вертольоти, створена також необхідна інфраструктура для її зберігання, яка включає спеціальні холодильні установки.

Руанда отримала 4 березня в рамках програми COVAX 102960 доз вакцини Pfizer і 240 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Планується, що до кінця 2021 року в країні прищеплять кожного третього жителя, а до червня 2020 вакцину отримають 60% жителів Руанди.

Чисельність населення Руанди зараз досягає 12,9 мільйона осіб. У Руанді виявлено 19 111 інфікованих коронавірусом, померли 265 осіб.

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Автор: УНІАН