У п'ятницю, 5 березня, в Руанді почалася вакцинація від коронавірусу. Це перша країна на континенті, де почали робити щеплення цією вакциною.
Про це повідомило інформаційне агентство Руанди.
Для зберігання і перевезення вакцини Pfizer необхідна постійна температура мінус 70 градусів за Цельсієм.
"Явка населення в центри вакцинації хороша", - заявив міністр охорони здоров'я Руанди Даніель Нгамідже.
За його словами, в країні зараз діють 500 центрів вакцинації. Для доставки вакцини Pfizer використовуються вертольоти, створена також необхідна інфраструктура для її зберігання, яка включає спеціальні холодильні установки.
Руанда отримала 4 березня в рамках програми COVAX 102960 доз вакцини Pfizer і 240 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
Планується, що до кінця 2021 року в країні прищеплять кожного третього жителя, а до червня 2020 вакцину отримають 60% жителів Руанди.
Чисельність населення Руанди зараз досягає 12,9 мільйона осіб. У Руанді виявлено 19 111 інфікованих коронавірусом, померли 265 осіб.
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