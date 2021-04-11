В Індії використовуються дві вакцини - Covishield і Covaxin / ua.depositphotos.com
Індія заявляє, що стала "найшвидшою країною у світі" з вакцинації від коронавірусу, використавши вже понад 100 мільйонів доз вакцини.
Про це повідомляє ВВС
Міністерство охорони здоров'я Індії заявило, що на 100 мільйонів доз пішло 85 днів, тоді як в США - 89 днів, а в Китаї - 102 дні.
На цьому тижні півдюжини штатів повідомили про брак доз, хоча уряд запевняв у наявності 40 мільйонів доз.
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Вакцинація в Індії: що відомо
- В Індії використовуються дві вакцини - Covishield, розроблена AstraZeneca (зараз застосовують в Україні), і Covaxin - фірми Bharat Biotech.
- До липня там планується вакцинувати 250 мільйонів осіб.
- Індія розпочала кампанію вакцинації 16 січня, спочатку для медичних працівників. З 1 березня критерії відбору були розширені на людей старше 60 років і осіб у віці від 45 до 59 років з супутніми захворюваннями. Третій етап, що почався 1 квітня, охоплює всіх людей старше 45 років.
- У неділю Індія повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу - понад 150 тисяч, і понад 800 нових смертей.
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