Індія в неділю повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу - понад 150 тисяч, і понад 800 нових смертей.

Індія заявляє, що стала "найшвидшою країною у світі" з вакцинації від коронавірусу, використавши вже понад 100 мільйонів доз вакцини.

Про це повідомляє ВВС

Міністерство охорони здоров'я Індії заявило, що на 100 мільйонів доз пішло 85 днів, тоді як в США - 89 днів, а в Китаї - 102 дні.

На цьому тижні півдюжини штатів повідомили про брак доз, хоча уряд запевняв у наявності 40 мільйонів доз.

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Вакцинація в Індії: що відомо

В Індії використовуються дві вакцини - Covishield, розроблена AstraZeneca (зараз застосовують в Україні), і Covaxin - фірми Bharat Biotech.

До липня там планується вакцинувати 250 мільйонів осіб.

Індія розпочала кампанію вакцинації 16 січня, спочатку для медичних працівників. З 1 березня критерії відбору були розширені на людей старше 60 років і осіб у віці від 45 до 59 років з супутніми захворюваннями. Третій етап, що почався 1 квітня, охоплює всіх людей старше 45 років.

У неділю Індія повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу - понад 150 тисяч, і понад 800 нових смертей.

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Автор: Денис Прядко