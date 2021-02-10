Десятки іноземців вишикувалися в чергу, щоб отримати першу дозу вакцини.

У Тель-Авіві почали проводити безкоштовну вакцинацію від COVID-19 для іноземців та біженців.

Читайте такожУ Британії виявили ще два нових варіанти коронавірусуПро це пише Associated Press.

Десятки іноземців вишикувалися в чергу, щоб отримати першу дозу вакцини.

Їх прищеплюють в рамках ініціативи, яка передбачає безкоштовну вакцинацію для працевлаштованих іноземців та біженців.

Серед них - іноземні робітники з Філіппін, Молдови та Нігерії, а також біженці з Судану та Еритреї.

Представник муніципалітету Тель-Авіва Ейтан Шварц розповів, що уряд зобов'язаний «вакцинувати всіх в межах країни» і що наступним кроком буде «вакцинація осіб, які не мають документів осіб та шукають притулку».

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Автор: УНІАН