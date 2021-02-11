Раніше міський голова Віталій Кличко заявив, що столиця готова закупити вакцину проти СOVID-19 за кошти міського бюджету. Планується придбати 1 мільйон доз препарату для щеплення 500 тисяч киян.

Київська міська рада виділила 140 млн грн з міського бюджету на закупівлю протиковідної вакцини для проведення щеплень жителям столиці, що належать до найуразливіших категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення сьогодні на засіданні Київради підтримали 89 депутатів зі 101 присутнього в сесійній залі.

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Так, депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» в частині фінансування на поточний рік для забезпечення закупівлі вакцини.

Коментуючи це рішення, директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що у документі йдеться не тільки про імунопрофілактику COVID-19 громадян з групи ризику, а й про інші додаткові заходи.

Зокрема, окреме фінансування буде виділено із міського бюджету на забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит, пацієнтів із бульозним епідермолізом, акромегалією та гігантизмом, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію та спондилоартрити.

Також приведено до потреби фінансування для відшкодування витрат закладам охорони здоров’я, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах (постанова КМУ № 1303).

Крім того, за словами Гінзбург, тепер буде покращено надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення. Йдеться про те, що логопеди, оплата надання послуг яких не передбачена програмою державних гарантій, зможуть отримувати заробітну плату в медзакладах, а тож – працювати, надаючи необхідну фахову допомогу маленьким та дорослим киянам.

Крім того, збільшено фінансування на забезпечення пільгових пенсій медичним працівникам.

«Та особливо тішить, що місто не лише підтримує вже звичні заходи, а й впроваджує нові. Наприклад, значно розширений перелік орфанних хворих, які отримуватимуть життєво необхідні дороговартісні медичні препарати та лікувальне харчування безоплатно. Зокрема, йдеться про хворих на спінальну м’язову атрофію, дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурію та на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи», – розповіла директор Департаменту.

Вона окремо зазначила, що місто вперше закуповуватиме спеціальний медичний продукт, призначений для дієтичного харчування дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які перебувають на програмному діалізі.

Також у програму нових заходів увійшли: хірургічна стоматологічна допомога незахищеним верствам населення; надання послуг лікарів-ортодонтів, оплата яких не передбачена програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; закупівля витратних матеріалів для лабораторної діагностики хворих на вірусний гепатит В і С (при забезпеченні безкоштовного лікування такий скринінг на сьогодні є платним для киян), та можливість Завдяки прийнятим змінам буде поліпшено роботу Служби крові міста.

Вакцинація в Києві: що відомо

22 січня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що столиця готова закупити вакцину проти СOVID-19 за кошти міського бюджету.

За словами мера, столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

Йдеться про те, щоб придбати 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян.

За його словами, насамперед захищатимуть найуразливіші категорії населення: лікарів, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури - транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ, правоохоронців, рятувальників та інших.

Мер зазначив, що для вказаних категорій щеплення будуть безкоштовними.

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Автор: Інна Андаліцька