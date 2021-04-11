У Польщі вакцинація проти COVID-19 показала ефективність понад 99%.
Читайте такожВ Індії менш ніж за три місяці зробили 100 мільйонів щеплень від COVID-19Про це повідомив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський в Twitter.
"Поки що в групі з понад 5,5 мільйона вакцинованих людей тільки 51 тисяча осіб показали позитивний тест на COVID-19, тобто 0,9%", - написав Недзельський.
За його словами, більш ніж половина з них заразилися протягом 14 днів після отримання першої дози вакцини.
"Простіше кажучи, це означає, що рівень захисту перевищує 99%", - зазначив він.
У Польщі вакцинуються від коронавірусу препаратами Moderna, AstraZeneca і Pfizer-BioNTech.
Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysiepic.twitter.com/qDnBtL8lw1— Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 11, 2021
Вас також можуть зацікавити новини
- Ляшко розповів, коли вакцина Pfizer буде в Україні і хто перший отримає щеплення
- В Україні схвалили китайську Coronavac і скоро почнуть її використання
- МОЗ планує відкрити у великих містах центри вакцинації від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram