За його словами, більше половини хворих заразилися протягом 14 днів після отримання першої дози вакцини.

У Польщі вакцинація проти COVID-19 показала ефективність понад 99%.

Читайте такожВ Індії менш ніж за три місяці зробили 100 мільйонів щеплень від COVID-19Про це повідомив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський в Twitter.

"Поки що в групі з понад 5,5 мільйона вакцинованих людей тільки 51 тисяча осіб показали позитивний тест на COVID-19, тобто 0,9%", - написав Недзельський.

За його словами, більш ніж половина з них заразилися протягом 14 днів після отримання першої дози вакцини.

"Простіше кажучи, це означає, що рівень захисту перевищує 99%", - зазначив він.

У Польщі вакцинуються від коронавірусу препаратами Moderna, AstraZeneca і Pfizer-BioNTech.

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysiepic.twitter.com/qDnBtL8lw1 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 11, 2021

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Автор: Людмила Жерновська