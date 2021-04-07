Степанов стверджує, що на сьогоднішній день жодної пропозиції щодо подачі документів щодо завезення на приватний ринок до Міністерства охорони здоров'я не надходило.

У МОЗ готові максимально допомогти будь-якому завезенню на комерційний ринок вакцин від коронавірусу, а також в максимально стислий термін погодити всі необхідні документи.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, пише ТСН.

"Моя позиція незмінна. Ми чекаємо, ми готові максимально допомогти будь-якому завезенню на комерційний ринок вакцин від коронавірусу, які зареєстровані в нашій країні", - сказав він.

Степанов стверджує, що на сьогоднішній день жодної пропозиції щодо подачі документів щодо завезення на приватний ринок до Міністерства охорони здоров'я не надходило.

"Я неодноразово звертався і зараз звертаюсь. У всіх, у кого є можливість завезти вакцину на приватний ринок, будь ласка, ми в максимально стислий термін погодимо всі документи щодо використання вакцин на території України", - додав міністр.

Вакцинація в Україні: свіжі дані

В Україні за минулу добу від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 585 осіб.

265 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 320 тис. 263, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2.

Станом на 6 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 419 тис.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора