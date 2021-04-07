У МОЗ готові максимально допомогти будь-якому завезенню на комерційний ринок вакцин від коронавірусу, а також в максимально стислий термін погодити всі необхідні документи.
Про це розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, пише ТСН.
"Моя позиція незмінна. Ми чекаємо, ми готові максимально допомогти будь-якому завезенню на комерційний ринок вакцин від коронавірусу, які зареєстровані в нашій країні", - сказав він.
Степанов стверджує, що на сьогоднішній день жодної пропозиції щодо подачі документів щодо завезення на приватний ринок до Міністерства охорони здоров'я не надходило.
"Я неодноразово звертався і зараз звертаюсь. У всіх, у кого є можливість завезти вакцину на приватний ринок, будь ласка, ми в максимально стислий термін погодимо всі документи щодо використання вакцин на території України", - додав міністр.
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Вакцинація в Україні: свіжі дані
В Україні за минулу добу від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 585 осіб.
265 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 320 тис. 263, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2.
Станом на 6 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 419 тис.
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