CoronaVac нині ще не отримала дозволу і рекомендації на використання від ВООЗ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що навіть теоретично не припускає, що китайська вакцина CoronaVac не пройде лабораторний контроль в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна -24".

"10 квітня закінчується лабораторний контроль і одразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень", - сказав він.

При цьому міністр "навіть теоретично не передбачає", що китайська вакцина може не пройти лабораторний контроль.

"Справа в тому, що законодавство не передбачало проходження лабораторного контролю саме з CoviShield. Чому? Тому що вакцина, перш за все, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а CoronaVac тільки подався і розглядаються документи щодо проходження прекваліфікації ВООЗ, тобто щодо дозволу і рекомендації для використання", - сказав Степанов.

Вакцинація в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також з МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

6 квітня Україна уклала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини проти COVID-19.

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Автор: Віталій Саєнко